Китай ввів повну заборону на імпорт птиці з Бразилії: що стало причиною
Китай заборонив імпорт усіх видів птахівничої продукції з Бразилії. Це сталося після того, як у країні-експортері було виявлено спалах пташиного грипу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Митна агенція Китаю заявила, що прямий і непрямий імпорт усієї домашньої птиці та пов'язаних із нею продуктів із Бразилії заборонено з метою запобігання "імпорту" пташиного грипу. Також там додали, що всі рослини і відходи тваринного походження, що прибувають з Бразилії, повинні проходити дезінфекцію.
Як пише Bloomberg, масштабна заборона з боку Китаю, найбільшого покупця бразильського курячого м'яса, затьмарює перспективи експорту з цієї південноамериканської країни. Це відбувається навіть тоді, коли дві країни працюють над зміцненням відносин на тлі триваючої глобальної торгової війни, яку розпочав президент США Дональд Трамп.
Раніше цього місяця Бразилія призупинила поставки курятини до Китаю та країн ЄС на 60 днів. Це сталося після того, як на комерційній фермі в цій південноамериканській країні було зареєстровано перший випадок високопатогенного пташиного грипу.
Також Bloomberg зазначило, що спалах пташиного грипу призвів до зупинки торгівлі на суму понад 1 млрд доларів.
Як повідомляється, Бразилія, на частку якої припадає близько третини світового експорту курячого м'яса, за даними Міністерства сільського господарства, 2024 року відправила до Китаю понад 10% своєї продукції. За даними митниці Китаю, обсяг двосторонньої торгівлі 2024 року склав близько 1,5 млрд доларів.
Пташиний грип
Нагадаємо, у жовтні 2021 року в Китаї спостерігалося зростання захворюваності на штам пташиного грипу. Зокрема, того року було зафіксовано 21 зараження людей підтипом H5N6, хоча 2020 року таких випадків було лише 5.
Експертів тоді говорили про ризики, оскільки новий штам спричиняв високу смертність.
Також ми писали, що в листопаді 2021 року спалах пташиного грипу серед свійської птиці зафіксували у Словаччині. Там вірус було виявлено у 14 дворових птахів у Дунайська Стреда, на південний схід від Братислави.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.