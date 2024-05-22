Китай ввів нові санкції проти американських виробників зброї

Як відзначили в МЗС, протягом тривалого часу Штати нібито ігнорують "неупереджену позицію" Китаю щодо "української кризи", запроваджують "протиправні" односторонні санкції та вдаються до "залякування та економічного примусу".

У тому ж числі в Пекіні обурені тим, що США продають озброєння Тайваню, що нібито "підриває суверенітет й територіальну цілісність" Китаю.

Санкції були вжиті проти 12 оборонно-промислових підприємств та їх керівників. Мова йде про:

Lockheed Martin Missiles and Fire Control;

Lockheed Martin Aeronautics;

Javelin Joint Venture;

Raytheon Missile Systems;

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems;

General Dynamics Information Technology;

General Dynamics Mission Systems;

Intercoastal Electronics;

Systems Research and Simulation;

Iron Mountain Solutions;

Applied Technology Group;

Arciont.

Питання Тайваню

Варто відзначити, що Китай вважає Тайвань так званою "сепаратисткою провінцією" й неодноразово заявляв про "неминуче возз'єднання". Водночас Тайбей стверджує про свою незалежність, а також демократично обране керівництво.

За словами директора національної розвідки США Евріл Хейнс, Китай готується до силового захоплення Тайваню, втім бажає все ж уникнути цього.