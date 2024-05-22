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Китай ввів нові санкції проти американських виробників зброї

Фото: Китай ввів нові санкції проти американських виробників зброї (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай запровадив санкції проти Сполучених Штатів Америки. Під обмеження потрапили виробники зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю.

Як відзначили в МЗС, протягом тривалого часу Штати нібито ігнорують "неупереджену позицію" Китаю щодо "української кризи", запроваджують "протиправні" односторонні санкції та вдаються до "залякування та економічного примусу".

У тому ж числі в Пекіні обурені тим, що США продають озброєння Тайваню, що нібито "підриває суверенітет й територіальну цілісність" Китаю. 

Санкції були вжиті проти 12 оборонно-промислових підприємств та їх керівників. Мова йде про: 

  • Lockheed Martin Missiles and Fire Control;
  • Lockheed Martin Aeronautics;
  • Javelin Joint Venture;
  • Raytheon Missile Systems;
  • General Dynamics Ordnance and Tactical Systems;
  • General Dynamics Information Technology;
  • General Dynamics Mission Systems;
  • Intercoastal Electronics;
  • Systems Research and Simulation;
  • Iron Mountain Solutions;
  • Applied Technology Group;
  • Arciont. 

Питання Тайваню 

Варто відзначити, що Китай вважає Тайвань так званою "сепаратисткою провінцією" й неодноразово заявляв про "неминуче возз'єднання". Водночас Тайбей стверджує про свою незалежність, а також демократично обране керівництво. 

За словами директора національної розвідки США Евріл Хейнс, Китай готується до силового захоплення Тайваню, втім бажає все ж уникнути цього. 

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