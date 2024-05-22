Китай ввел новые санкции против американских производителей оружия

Как отметили в МИД, в течение длительного времени Штаты якобы игнорируют "беспристрастную позицию" Китая по "украинскому кризису", вводят "противоправные" односторонние санкции и прибегают к "запугиванию и экономическому принуждению".

В том же числе в Пекине возмущены тем, что США продают вооружение Тайваню, что якобы "подрывает суверенитет и территориальную целостность" Китая.

Санкции были приняты против 12 оборонно-промышленных предприятий и их руководителей. Речь идет о:

Lockheed Martin Missiles and Fire Control;

Lockheed Martin Aeronautics;

Javelin Joint Venture;

Raytheon Missile Systems;

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems;

General Dynamics Information Technology;

General Dynamics Mission Systems;

Intercoastal Electronics;

Systems Research and Simulation;

Iron Mountain Solutions;

Applied Technology Group;

Arciont.

Вопросы Тайваня

Стоит отметить, что Китай считает Тайвань так называемой "сепаратистской провинцией" и неоднократно заявлял о "неизбежном воссоединении". В то же время Тайбэй утверждает о своей независимости, а также демократически избранном руководстве.

По словам директора национальной разведки США Эврил Хейнс, Китай готовится к силовому захвату Тайваня, впрочем, желает все же избежать этого.