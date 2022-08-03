Китай запровадив санкції проти Тайваню

Китай обмежив свою торгівлю з Тайванем на тлі підвищеної напруженості через візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на острів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Aljazeera, яке оприлюднило витяг зі заяви міністерства торгівлі КНР.