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Китай запровадив санкції проти Тайваню

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Середа 03 серпня 2022 06:33
Китай запровадив санкції проти Тайваню Фото: Китай запровадив санкції проти Тайваню (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Китай обмежив свою торгівлю з Тайванем на тлі підвищеної напруженості через візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на острів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Aljazeera, яке оприлюднило витяг зі заяви міністерства торгівлі КНР.

У відомстві зазначили, що влада вжила заходів "відповідно до чинного положення".

Китай припинив експорт натуральнго піску - основного матеріалу, який використовується в будівництві, а також імпорт тайванських цитрусових і деяких видів риби.

Відповідні санкції проти Тайваню почнуть діяти з 3 серпня 2022 року.

Нагадаємо, 2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань.

Після цього у Китаї почали погрожувати США й анонсували проведення військових навчань, які почалися одразу після візиту Пелосі.

Армія Китаю проводить навчальні стрільби в районі Тайванської протоки. Острів оточений з усіх сторін.

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