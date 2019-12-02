Китай ввел санкции против США

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на заявление МИД Китая.

Пекин ввел санкции из-за поддержки протестующих в Гонконге.

"Правительство Китая также приостановило рассмотрение заявок "американских морских судов" на заход в Гонконг", - сообщило агентство.

Отмечается, ранее президент США Дональд Трамп подписал принятую накануне американским Конгрессом резолюции о поддержке протестующих Гонконга. После этого Китай заявил, что ответит.

До этого американский Сенат проголосовал за законопроекты относительно ситуации в Гонконге. В Китае выразили протест в связи с принятием данных законопроектов Сенатом.

Напомним, в Гонконге продолжаются антиправительственные демонстрации против вмешательства Китая в дела в бывшей британской колонии, которая получила автономный статус после возврата к китайскому правлению в 1997 году. В частности, 18 ноября, полиция Гонконга окружила сотни протестующих внутри Политехнического университета и пригрозила применить боевые патроны.