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Китай пригрозит США жесткими санкциями из-за Гонконга

Новости » В мире     28.11.2019 - 09:41
Китай пригрозит США жесткими санкциями из-за Гонконга
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com / savehksave)

В МИД Китая вызвали посла США из-за резолюции о поддержке Гонконга

Китай предупредил США о введении жестких контрмер в ответ на поддержку антиправительственных демонстрантов в Гонконге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Китая, если США продолжат поддерживать демонстрантов в Гонконге Пекин будет вынужден ввести санкции.

Кроме этого, вице-министр иностранных дел Китая Ле Юйчэн вызвал в четверг посла США Терри Бранстада и потребовал, чтобы Вашингтон немедленно прекратил вмешиваться во внутренние дела Китая и прекратил наносить дополнительный ущерб двусторонним отношениям.

Правительство Гонконга, которое поддерживается Пекином, заявило, что принятая в США резолюция дало демонстрантам неверный сигнал и явно вмешалось во внутренние дела города.

Отмечается, что в среду президент США Дональд Трамп подписал принятую накануне американским Конгрессом резолюции о поддержке протестующих Гонконга.

Напомним, в Гонконге уже пять месяцев продолжаются антиправительственные демонстрации против вмешательства Китая в дела в бывшей британской колонии, которая получила автономный статус после возврата к китайскому правлению в 1997 году. В частности, 18 ноября, полиция Гонконга окружила сотни протестующих внутри Политехнического университета и пригрозила применить боевые патроны.

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