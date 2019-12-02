Китай ввів санкції проти США

Китай ввів санкції проти американської неурядової правозахисної організації Human Rights Watch. Про це повідомляє AFP, посилаючись на заяву МЗС Китаю.

Пекін ввів санкції через підтримку протестуючих в Гонконзі.

"Уряд Китаю також призупинило розгляд заявок" американських морських суден "на захід у Гонконг", - повідомило агентство.

Відзначається, раніше президент США Дональд Трамп підписав прийняту напередодні американським Конгресом резолюції про підтримку протестуючих Гонконгу. Після цього Китай заявив, що відповість.

До цього американський Сенат проголосував за законопроекти щодо ситуації в Гонконзі. У Китаї висловили протест у зв'язку з прийняттям цих законопроектів Сенатом.

Нагадаємо, в Гонконзі тривають антиурядові демонстрації проти втручання Китаю в справи в колишній британській колонії, яка отримала автономний статус після повернення до китайського правління в 1997 році. Зокрема, 18 листопада, поліція Гонконгу оточила сотні протестуючих всередині Політехнічного університету і пригрозила застосувати бойові патрони.