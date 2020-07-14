Китай ввел ответные санкции против США

Китай ввел санкции против должностных лиц и организаций Соединенных Штатов. Такое решение было принято в ответ на ограничения, введенные США за нарушения прав человека против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Об этом сообщает издание "Синьхуа".

Китай ввел санкции в отношении посла США по вопросам международной религиозной свободы Государственного департамента США Сэма Браунбека, сенаторов Марко Рубио и Теда Круза, а также конгрессмена Криса Смита.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила, что Китай выражает решительный протест против вмешательства США во внутренние дела Китая и нарушением основополагающих принципов международных отношений.

Также она добавила, что международное сообщество должно "сообща выступить против продления или восстановления санкций против Ирана, настаивать на том, чтобы США вернулись на путь уважения и исполнения СВПД".

Напомним, Госдеп США предупредил американцев о высоком риске быть задержанными и депортированными из Китая.

До этого Конгресс ввел санкции в отношении представителей китайского правительства и Коммунистической партии Китая.

Ранее Сенат США одобрил санкции против Китая из-за нарушения автономии Гонконга.