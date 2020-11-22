Китай ввел карантин в городе из-за двух больных COVID-19

Фото: врач (РБК-Украина)

Китай ввел жесткие ограничения в городе Маньчжоули в автономном районе Внутренняя Монголия. Там обнаружили два случая заражения коронавирусом с пневмонией.

Об этом сообщает "Центральное телевидение Китая".

Как сообщается, всем жителям Маньчжоули сделают тесты на COVID-19. Также отмечается, что в городе уже запрещено проводить массовые мероприятия и сборы. Кроме того, закрыты школы, детсады и предприятия из сферы развлечений. С городом приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

Отмечается, что в Маньчжоули проживают свыше 170 тысяч человек.

Напомним, ранее власти города Циндао в Китае решили провести масштабное тестирование населения на коронавирус после обнаружения шести случаев бессимптомных носителей.

Кроме того, в конце сентября в Китае начали массовую вакцинацию от коронавируса. Десятки тысяч людей получили прививки экспериментальной вакциной.

Также глава КНР Си Цзиньпин на саммите G20 заявил, что необходимо создание глобального "брандмауэра" от COVID-19. Китай озвучил ряд предложений относительно восстановления экономического роста.