В Китае протестируют всех жителей города Циндао на COVID-19

Фото: збор крови для ПЦР теста на коронавирус (dpsu.gov.ua)

Власти города Циндао в Китае решили провести масштабное тестирование населения на коронавирус после выявления шести случаев бессимптомных носителей. Пятеро зараженных - местные жители.

Об этом пишет газета "Жэньминь жибао".

В ближайшие три дня завершат тестирование жителей пяти отдельных районов города, а в течение пяти дней предусмотрено завершить тестирование населения всего Циндао на коронавирус.

Отмечается, что местная власть уже ввела в городе режим экстренного реагирования на сложившуюся эпидемическую обстановку. Для оказания помощи местным специалистам Государственный комитет по делам гигиены и здравоохранения КНР сегодня направил в город специальную рабочую группу.

Кроме того, агентство "Синьхуа" отмечает, что в различных районах города перед пунктами сдачи анализов наблюдается большое скопление людей, получивших уведомление о необходимости прохождения теста на выявление нуклеиновой кислоты коронавируса нового типа.

Официальные данные гласят, что выявленные в Циндао случаи бессимптомных носителей связаны с городской больницей грудных болезней. С 11 октября больница прекратила прием пациентов. Сейчас активно идет работа по выявлению людей, контактировавших с инфицированными.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Китай дорого заплатит за распространение коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября в Китае начали массовую вакцинацию от коронавируса. Десятки тысяч людей получили прививки экспериментальной вакциной.