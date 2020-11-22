Китай ввів карантин в місті через двох хворих на COVID-19

Фото: лікар (РБК-Україна)

Китай ввів жорсткі обмеження в місті Маньчжоулі в автономному районі Внутрішня Монголія. Там виявили два випадки зараження коронавірусом з пневмонією.

Про це повідомляє "Центральне телебачення Китаю".

Як повідомляється, всім жителям Маньчжоулі зроблять тести на COVID-19. Також зазначається, що у місті вже заборонено проводити масові заходи і збори. Крім того, закриті школи, дитсадки та підприємства зі сфери розваг. З містом призупинено пасажирське залізничне сполучення.

Зазначається, що у Маньчжоулі проживають понад 170 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше влада міста Циндао в Китаї вирішила провести масштабне тестування населення на коронавірус після виявлення шести випадків безсимптомних носіїв.

Крім того, в кінці вересня в Китаї почали масову вакцинацію від коронавірусу. Десятки тисяч людей отримали щеплення експериментальною вакциною.

Також голова КНР Сі Цзіньпін на саміті G20 заявив, що необхідно створення глобального "брандмауера" від COVID-19. Китай озвучив ряд пропозицій щодо відновлення економічного зростання.