Китай предложил G20 создать глобальный "брандмауэр" от COVID-19

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

Глава КНР Си Цзиньпин на саммите G20 заявил, что необходимо создание глобального "брандмауэра" от COVID-19. Китай озвучил ряд предложений относительно восстановления экономического роста.

Об этом сообщает Xinhua.

По его словам, нужно взять болезнь под контроль у себя дома и на этой основе укрепить обмены и сотрудничество, чтобы помочь нуждающимся странам. Китай призывает к поддержке ВОЗ в мобилизации и консолидации ресурсов, а также справедливом и эффективном распределении вакцин.

"Нам необходимо снизить тарифы и барьеры, а также изучить возможность либерализации торговли основными предметами медицинского назначения. Нам необходимо и дальше согласовывать политику и стандарты, а также создавать "экспресс-коридоры" для содействия упорядоченного потока людей", - отметил он.

Си Цзиньпин также заявил, что G20 должна использовать роль цифровой экономики.

"Мы могли бы создать благоприятную среду для развития цифровой экономики, активизировать сотрудничество в области безопасности данных, укрепить цифровую инфраструктуру и предоставлять равные условия научно-техническим предприятиям всех стран", - считает глава КНР.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил разработчиков вакцин от COVID-19 в "заговоре" против него.

Отметим, фармацевтические компании Biontech и Pfizer подали запрос на регистрацию вакцины от коронавируса.