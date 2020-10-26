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Китай введет санкции против американских компаний из-за продажи оружия Тайваню

Понедельник 26 октября 2020 14:06
Китай введет санкции против американских компаний из-за продажи оружия Тайваню
Фото: флаг Китая (агентство Синьхуа)
Автор: Александр Белоус

Китай наложит санкции на Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon и другие американские компании, которые, причастны к продажам Вашингтоном оружия Тайваню. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Представитель МИД сказал журналистам, что Китай действует для защиты своих национальных интересов, но не уточнил, какую форму примут санкции.

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню трех систем вооружений, включая датчики, ракеты и артиллерию, общей стоимостью 1,8 млрд долларов, заявил Пентагон на прошлой неделе.

Пекин считает Тайвань своенравной провинцией, которую он намерен взять под контроль, при необходимости силой.

Напомним, в октябре лидер Китая Си Цзиньпин призвал военных направить ум и энергию на подготовку к войне. К войне с кем именно будут готовиться, лидер Китая не уточнил.

Ранее Министерство обороны Китая назвало Соединенные Штаты Америки самой большой угрозой мировому порядку, обвинив в 800 тысячах смертей по всему миру. В докладе отмечается, что отношения между Пекином и Вашингтоном достигли самого низкого уровня за последние десятилетия на фоне споров по вопросам торговли, технологий, Тайваня, прав человека и Южно-Китайского моря.

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