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Лидер Китая призвал армию готовиться к войне

Чаочжоу, Среда 14 октября 2020 18:47
Лидер Китая призвал армию готовиться к войне
Фото: Си Цзиньпин (flickr.com/paulkagame)
Автор: Дмитрий Левицкий

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал военных направить ум и энергию на подготовку к войне. К войне с кем именно будут готовиться, лидер Китая не уточнил.

Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство "Синьхуа".

Во время инспекции Корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу Си Цзиньпин призвал армию "поддерживать состояние повышенной готовности" и быть "абсолютно лояльной, абсолютно чистой и абсолютно надежной".

Китайский лидер отметил, что усиление армии будет одним из заданий будущей пятилетки.

"Мы должны опираться на текущую ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также планировать усиление морской пехоты", - подчеркнул он.

Отметим, что такое заявление Си Цзиньпин сделал на фоне растущего напряжения в отношениях между Китаем и США. Споры вокруг Тайваня и пандемии коронавируса лишь усугубляют разногласия между Вашингтоном и Пекином.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса и заявил, что Пекину придется поплатиться за это.

Кроме того, в стратегическом командовании США обвиняли Китай в увеличении ядерных арсеналов.

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