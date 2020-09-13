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Минобороны Китая назвало США самой большой угрозой миру

Пекин , Воскресенье 13 сентября 2020 10:34
Минобороны Китая назвало США самой большой угрозой миру
Фото: флаги США и Китая (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Министерство обороны Китая назвало Соединенные Штаты Америки самой большой угрозой мировому порядку. США обвинили в 800 тысячах смертей по всему миру.

Об этом говорится в докладе, опубликованном Минобороны Китая 13 сентября, передает Associated Press.

В докладе отмечается, что отношения между Пекином и Вашингтоном достигли самого низкого уровня за последние десятилетия на фоне споров по вопросам торговли, технологий, Тайваня, прав человека и Южно-Китайского моря.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны Китая полковник У Цянь заявил, что США являются нарушителем международного порядка и разрушителем мира во всем мире.

"Многолетние свидетельства показывают, что именно США являются разжигателем региональных беспорядков, нарушителем международного порядка и разрушителем мира во всем мире. Действия США в Ираке, Сирии, Ливии и других странах за последние два десятилетия привели к гибели более 800 000 человек и перемещению миллионов людей", - сказал он.

Среди прочего, в занимающем более 150 страниц докладе рассматривались технические возможности китайской армии, ее доктрины и конечные цели военного строительства Китая.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты планируют принять новые меры экономического влияния на Китай.

Кроме этого, ранее в Пентагоне заявили, что на протяжении следующих 10 лет Китай намеревается удвоить свой ядерный арсенал. На данный момент в КНР насчитывается примерно 200 ядерных боеголовок.

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