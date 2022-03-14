Китай готов помочь России, но должен отказаться от таких планов, - Reuters

Китай якобы выразил готовность оказать России помощь в войне с Украиной. Вчера американские СМИ рассказали о соответствующей просьбе РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В понедельник США сообщили союзникам по НАТО и нескольким азиатским странам о том, что Китай выразил готовность оказать военную и экономическую помощь России для поддержки военных действий в Украине.
Такие данные изданию сообщил американский чиновник на условиях анонимности.
В сообщении, которое было отправлено по дипломатическим каналам и передано лично сотрудникам разведки, отмечалось также, что Китай, как ожидается, откажется от планов помощи России.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Россия запросила у Китая военную и экономическую помощь.
Также мы писали о том, что в Китае опровергли информацию о том, что Россия к ним обращалась за помощью.
Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в онлайн-трансляции.