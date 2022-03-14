Китай готов помочь России, но должен отказаться от таких планов, - Reuters

В понедельник США сообщили союзникам по НАТО и нескольким азиатским странам о том, что Китай выразил готовность оказать военную и экономическую помощь России для поддержки военных действий в Украине.

Такие данные изданию сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

В сообщении, которое было отправлено по дипломатическим каналам и передано лично сотрудникам разведки, отмечалось также, что Китай, как ожидается, откажется от планов помощи России.

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