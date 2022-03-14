Китай готовий допомогти Росії, але має відмовитися від таких планів, - Reuters

Китай нібито висловив готовність надати Росії допомогу у війні з Україною. Вчора американські ЗМІ розповіли про відповідне прохання РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У понеділок США повідомили союзникам по НАТО і декільком азіатським країнам про те, що Китай висловив готовність надати військову та економічну допомогу Росії для підтримки військових дій в Україні.
Такі дані виданню повідомив американський чиновник на умовах анонімності.
У повідомленні, яке було відправлено по дипломатичних каналах і передано особисто співробітникам розвідки, зазначалося також, що Китай, як очікується, відмовиться від планів допомоги Росії.
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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Росія запросила у Китаю військову та економічну допомогу.
Також ми писали про те, що у Китаї спростували інформацію про те, що Росія до них зверталася за допомогою.
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