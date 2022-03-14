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"Это дезинформация". Китай отрицает наличие запроса на военную помощь России

Новина українською →
Пекин, Понедельник 14 марта 2022 10:36
"Это дезинформация". Китай отрицает наличие запроса на военную помощь России Фото: спикер МИД Китая Чжао Лицзянь (twitter.com/globaltimesnews)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация не направляла Китаю запрос на военную помощь. Распространенные в американских СМИ сведения являются дезинформацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

Как заявил спикер МИД Китая Чжао Лицзянь, Вашингтон распространяет дезинформацию против Пекина по украинскому вопросу. По его словам, китайская сторона играет конструктивную роль в продвижении мирных переговоров.

Он также заявил, что Китай выступает против любых односторонних санкций со стороны США и будет защищать права и интересы китайских фирм и частных лиц.

Напомним, ранее издание Financial Times писало, что Москва якобы запросила у Китая военную помощь из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Кроме того, накануне США пригрозили Китаю последствиями, если он будет помогать России обойти санкции.

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