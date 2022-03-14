"Это дезинформация". Китай отрицает наличие запроса на военную помощь России

Российская Федерация не направляла Китаю запрос на военную помощь. Распространенные в американских СМИ сведения являются дезинформацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times .

Как заявил спикер МИД Китая Чжао Лицзянь, Вашингтон распространяет дезинформацию против Пекина по украинскому вопросу. По его словам, китайская сторона играет конструктивную роль в продвижении мирных переговоров.

Он также заявил, что Китай выступает против любых односторонних санкций со стороны США и будет защищать права и интересы китайских фирм и частных лиц.