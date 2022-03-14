"Это дезинформация". Китай отрицает наличие запроса на военную помощь России
Российская Федерация не направляла Китаю запрос на военную помощь. Распространенные в американских СМИ сведения являются дезинформацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.
Как заявил спикер МИД Китая Чжао Лицзянь, Вашингтон распространяет дезинформацию против Пекина по украинскому вопросу. По его словам, китайская сторона играет конструктивную роль в продвижении мирных переговоров.
Он также заявил, что Китай выступает против любых односторонних санкций со стороны США и будет защищать права и интересы китайских фирм и частных лиц.
Напомним, ранее издание Financial Times писало, что Москва якобы запросила у Китая военную помощь из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины.
Кроме того, накануне США пригрозили Китаю последствиями, если он будет помогать России обойти санкции.
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