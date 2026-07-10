Китай впевнений, що Росія не застосує "ядерку", - президент Фінляндії

У Пекіні впевнені, що Росія не застосує ядерну зброю. Про це фінському лідеру повідомив міністр закордонних справ Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Фінляндії Александера Стубба CNBC.
Стубб відповів на пряме запитання журналіста про те, чи може Володимир Путін вдатися до ядерної зброї, опинившись у безвихідній ситуації.
Президент Фінляндії назвав питання "слушним і прямим" і поділився результатами нещодавньої розмови з китайським очільником МЗС.
"Два дні тому я приймав у Фінляндії на вечері міністра закордонних справ Китаю, ми обговорювали ядерне питання. Китайці дуже категорично заявляють: ні, цього не станеться", - сказав Стубб.
Водночас фінський президент застеріг, що ризик ескалації повністю виключати не можна.
"Дуже важливо, щоб ми змогли стримати цю ситуацію, але існує небезпека ескалації, і ми маємо ставитися до неї серйозно", - додав він.
Нагадаємо, напередодні про схоже "жорстке попередження" Пекіна на адресу Москви публічно розповів президент Володимир Зеленський.
За його словами, кілька європейських лідерів під час саміту НАТО в Анкарі повідомили, що китайська сторона вперше "в ультимативній формі" заявила Кремлю про неприпустимість самої думки про застосування ядерної зброї.
Раніше Пекін уже спростовував заяви Москви про нібито передачу Україні ядерної зброї Францією та Великою Британією, підкресливши: КНР "завжди наполягає, що ядерну зброю застосовувати не можна