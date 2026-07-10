Китай уверен, что Россия не применит "ядерку", - президент Финляндии

Стубб ответил на прямой вопрос журналиста о том, может ли Владимир Путин пойти на ядерное оружие, оказавшись в безвыходной ситуации.

Президент Финляндии назвал вопрос "правильным и прямым" и поделился результатами недавнего разговора с китайским главой МИД.

"Два дня назад я принимал в Финляндии на ужине министра иностранных дел Китая, мы обсуждали ядерный вопрос. Китайцы очень категорично заявляют: нет, этого не произойдет", - сказал Стубб.

В то же время финский президент предостерег, что риск эскалации полностью исключать нельзя.

"Очень важно, чтобы мы смогли сдержать эту ситуацию, но существует опасность эскалации, и мы должны относиться к ней серьезно", - добавил он.