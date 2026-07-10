Китай уверен, что Россия не применит "ядерку", - президент Финляндии

В Пекине уверены, что Россия не применит ядерное оружие. Об этом финскому лидеру сообщил министр иностранных дел Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Финляндии Александера Стубба CNBC.
Стубб ответил на прямой вопрос журналиста о том, может ли Владимир Путин пойти на ядерное оружие, оказавшись в безвыходной ситуации.
Президент Финляндии назвал вопрос "правильным и прямым" и поделился результатами недавнего разговора с китайским главой МИД.
"Два дня назад я принимал в Финляндии на ужине министра иностранных дел Китая, мы обсуждали ядерный вопрос. Китайцы очень категорично заявляют: нет, этого не произойдет", - сказал Стубб.
В то же время финский президент предостерег, что риск эскалации полностью исключать нельзя.
"Очень важно, чтобы мы смогли сдержать эту ситуацию, но существует опасность эскалации, и мы должны относиться к ней серьезно", - добавил он.
Напомним, накануне о похожем "жестком предупреждении" Пекина в адрес Москвы публично рассказал президент Владимир Зеленский.
По его словам, несколько европейских лидеров в ходе саммита НАТО в Анкаре сообщили, что китайская сторона впервые "в ультимативной форме" заявила Кремлю о недопустимости самого мнения о применении ядерного оружия.
Ранее Пекин ужеопровергал заявления Москвы о якобы передаче Украине ядерного оружия Францией и Великобританией, подчеркнув: КНР "всегда настаивает, что ядерное оружие применять нельзя