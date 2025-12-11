Китай вперше запустив гігантський "авіаносець дронів", - Bloomberg

Що відомо

Jiutian - це реактивний БПЛА великої дальності з максимальною дальністю польоту до 7 тисяч км і висотою до 15 тисяч метрів.

Літак має розмах крил 25 метрів і максимальну злітну вагу 16 тонн, що ставить його в один ряд з американськими безпілотниками RQ-4 Global Hawk та MQ-9 Reaper, але з додатковими ударними можливостями.

Китай нарощує військовий потенціал

Китай активізує розвиток безпілотних систем, паралельно демонструючи нове озброєння - від десантних кораблів до бойових дронів. Так Пекін продовжує курс на зміцнення свого військового потенціалу та суперництво зі США.

У вересні на військовому параді в Пекіні лідер КНР Сі Цзіньпін продемонстрував новітні бойові безпілотники країни.

Попит на безпілотні системи різко зріс після початку повномасштабної війни Росії проти України, де дрони довели свою ефективність у знищенні танків, кораблів та іншої дорогої техніки.

Китайська індустрія активно розвивається - від цивільних виробників DJI та Easy Fly до великих оборонних підприємств.

Нагадаємо, минулою весною стало відомо, що китайські вчені розробили військовий безпілотник, здатний швидко розділятися на шість окремих частин у повітрі. Вони стверджують, що це технологічний прорив, який може змінити поле бою.