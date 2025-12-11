Китай вперше запустив гігантський "авіаносець дронів", - Bloomberg

Китай підняв у небо найбільший у світі дрон-авіаносець. Йдеться про безпілотний літальний апарат "Цзютянь" (Jiutian), здатний запускати рої дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними агентства, "Цзютянь" вперше виконав місію у провінції Шеньсі. Подробиць випробування не розкривають. Апарат порівнюють з авіаносцем через здатність розміщувати одразу кілька безпілотників і ракет.
Назва "Цзютянь" перекладається як "дев'ять небес" і означає надзвичайно високе небо.
Фото: Китай вперше запустив гігантський "авіаносець дронів" (скрін з відео)
Модель представили публіці минулого року на авіашоу в Чжухаї.
Дрон може перевозити до шести тонн і оснащений вісьмома точками підвіски для керованих бомб, ракет класу "повітря-повітря", протикорабельних ракет та безпілотників-камікадзе, які атакують цілі після тривалого баражування.
У внутрішньому відсіку "Цзютянь" здатен транспортувати понад 100 малих дронів, що запускаються роями для придушення ворожої ППО.
Водночас експерти звертають увагу, що великі габарити апарата можуть знизити його малопомітність у бою.
Перед тим як приєднатися до флоту безпілотників китайської армії, літальний апарат має пройти серію додаткових випробувань.
Розробка Jiutian ведеться Aviation Industry Corporation of China у співпраці з державним підприємством Guangzhou Haige Communications.
Jiutian - це реактивний БПЛА великої дальності з максимальною дальністю польоту до 7 тисяч км і висотою до 15 тисяч метрів.
Літак має розмах крил 25 метрів і максимальну злітну вагу 16 тонн, що ставить його в один ряд з американськими безпілотниками RQ-4 Global Hawk та MQ-9 Reaper, але з додатковими ударними можливостями.
Китай активізує розвиток безпілотних систем, паралельно демонструючи нове озброєння - від десантних кораблів до бойових дронів. Так Пекін продовжує курс на зміцнення свого військового потенціалу та суперництво зі США.
У вересні на військовому параді в Пекіні лідер КНР Сі Цзіньпін продемонстрував новітні бойові безпілотники країни.
Попит на безпілотні системи різко зріс після початку повномасштабної війни Росії проти України, де дрони довели свою ефективність у знищенні танків, кораблів та іншої дорогої техніки.
Китайська індустрія активно розвивається - від цивільних виробників DJI та Easy Fly до великих оборонних підприємств.
Нагадаємо, минулою весною стало відомо, що китайські вчені розробили військовий безпілотник, здатний швидко розділятися на шість окремих частин у повітрі. Вони стверджують, що це технологічний прорив, який може змінити поле бою.