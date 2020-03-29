Китай возобновляет авиасообщение в провинции Хубэй, которая была эпицентром COVID-19

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Авиарейсы в провинции частично возобновили с 29 марта

В воскресенье утром, в китайской провинции Хубэй, которая была эпицентром коронавируса COVID-19, служба гражданской авиации Китая начала возобновлять авиасообщение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как сообщается, все пассажирские и грузовые рейсы на внутренних воздушных линиях через аэропорты в провинции Хубэй были возобновлены с воскресенья. Исключением стал город Ухань, где аэропорты все еще закрыты.

Также отмечается, что в аэропортах установили тепловизионное оборудование для массовых проверок температуры тела людей в залах отправления и прибытия.

Напомним, ранее представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фенг заявил, что растущее число случаев заражения коронавирусом в Китае рискует разжечь вторую волну пандемии коронавируса. В стране увеличилось количество случаев заражения COVID-19 у людей, приехавших из-за рубежа.

Как писало РБК-Украина, количество летальных случаев коронавируса в мире сегодня превысило 30 тысяч. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии - 10 023, Испании - 5 928, а также в Китае - 3 182.

Отметим, в мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло 663 тысячи 828 человек по состоянию на 29 марта.