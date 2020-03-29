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В Китае заявили о риске второй волны пандемии коронавируса

Новости » Медицина     29.03.2020 - 12:48
В Китае заявили о риске второй волны пандемии коронавируса
Иллюстративное фото (GettyImages)

В стране увеличилось количество случаев заражения COVID-19 у людей, приехавших из-за рубежа

В воскресенье, 29 марта, представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фенг заявил, что растущее число случаев заражения коронавирусом в Китае рискует разжечь вторую волну пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данным комиссии, за последние семь дней Китай сообщил о 313 новых случаях коронавируса у людей, приехавших из-за рубежа, и о 6 подтвержденных случаях внутренней передачи.

"В Китае уже накоплено в общей сложности 693 случая, поступающих из-за рубежа, что означает, что вероятность нового витка инфекций остается относительно большой", - сказал Фенг.

Отмечается, что в субботу в стране было зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса, по сравнению с 54 в предыдущий день, причем все, кроме одного, были связаны с путешественниками, приехавшими из-за рубежа.

Напомним, количество летальных случаев коронавируса в мире сегодня превысило 30 тысяч. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии - 10 023, Испании - 5 928, а также в Китае - 3 182.

В мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло 663 тысячи 828 человек по состоянию на 29 марта.

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