Китай відновлює авіасполучення в провінції Хубей, яка була епіцентром COVID-19

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Авіарейси в провінції частково відновили з 29 березня

У неділю вранці, в китайській провінції Хубей, яка була епіцентром коронавірусу COVID-19, служба цивільної авіації Китаю почала відновлювати авіасполучення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як повідомляється, всі пасажирські та вантажні рейси на внутрішніх повітряних лініях через аеропорти в провінції Хубей були відновлені з неділі. Винятком стало місто Ухань, де аеропорти все ще закриті.

Також наголошується, що в аеропортах встановили тепловізійне обладнання для масових перевірок температури тіла людей в залах відправлення і прибуття.

Нагадаємо, раніше представник Національної комісії охорони здоров'я Китаю Мі Фенг заявив, що зростаюче число випадків зараження коронавірусом в Китаї ризикує розпалити другу хвилю пандемії коронавірусу. В країні збільшилася кількість випадків зараження COVID-19 у людей, які приїхали з-за кордону.

Як повідомляло РБК-Україна, кількість летальних випадків коронавірусу у світі сьогодні перевищила 30 тисяч. Найбільша кількість смертей зафіксовано в Італії - 10 023, Іспанії - 5 928, а також у Китаї - 3 182.

Зазначимо, у світі кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 досягла 663 тисячі 828 осіб станом на 29 березня.