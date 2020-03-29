ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Китай відновлює авіасполучення в провінції Хубей, яка була епіцентром COVID-19

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 15:27
Китай відновлює авіасполучення в провінції Хубей, яка була епіцентром COVID-19
Ілюстративне фото (Pixabаy)

Авіарейси в провінції частково відновили з 29 березня

У неділю вранці, в китайській провінції Хубей, яка була епіцентром коронавірусу COVID-19, служба цивільної авіації Китаю почала відновлювати авіасполучення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як повідомляється, всі пасажирські та вантажні рейси на внутрішніх повітряних лініях через аеропорти в провінції Хубей були відновлені з неділі. Винятком стало місто Ухань, де аеропорти все ще закриті.

Також наголошується, що в аеропортах встановили тепловізійне обладнання для масових перевірок температури тіла людей в залах відправлення і прибуття.

Нагадаємо, раніше представник Національної комісії охорони здоров'я Китаю Мі Фенг заявив, що зростаюче число випадків зараження коронавірусом в Китаї ризикує розпалити другу хвилю пандемії коронавірусу. В країні збільшилася кількість випадків зараження COVID-19 у людей, які приїхали з-за кордону.

Як повідомляло РБК-Україна, кількість летальних випадків коронавірусу у світі сьогодні перевищила 30 тисяч. Найбільша кількість смертей зафіксовано в Італії - 10 023, Іспанії - 5 928, а також у Китаї - 3 182.

Зазначимо, у світі кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 досягла 663 тисячі 828 осіб станом на 29 березня.

В Іспанії за добу жертвами коронавірусу стали понад 800 осіб У Франції від коронавірусу помер екс-міністр промисловості
Новини України КитайКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся