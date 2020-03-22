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Китай не вніс в статистику понад 43 тис. безсимптомних носіїв коронавірусу

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 17:21
Китай не вніс в статистику понад 43 тис. безсимптомних носіїв коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Таким чином, кількість хворих в Китаї може опинитися на третину вище урядових даних

Більше 43 тисяч заражених коронавірусом в Китаї виявилися не включені в офіційну статистику через відсутність симптомів. Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на закриті дані уряду.

Згідно нової інформації, в кінці лютого в країні виявили понад 43 тисяч громадян - безсимптомних носіїв вірусу. Вони були поміщені в карантин і їх було взято під медичний нагляд, однак їх не врахували в офіційний список інфікованих, який на той момент досягав близько 80 тисяч осіб.

За версією видання, таким чином кількість хворих в Китаї може опинитися на третину вище урядових даних і досягати 125 тисяч.

Відзначимо, на сьогоднішній день в світі розробляються близько 20 вакцин проти коронавірусу COVID-19. Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан сказав, що розробка і випробування вакцини від нового коронавірусу займуть не менше року. Райан зазначив, необхідно підтвердити, що вакцини ефективні і нешкідливі.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я уточнило інформацію про кількість заражених коронавірусом в Києві і зазначило, що про останній випадок в столиці повідомлять пізніше.

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