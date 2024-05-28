Китай вкладає ще 47,5 млрд доларів у виробництво мікросхем

Китай подвоює свої плани щодо домінування у передових технологіях майбутнього, створюючи найбільший в історії державний інвестиційний фонд напівпровідників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Перша фаза фонду була створена в 2014 році з 138,7 млрд юанів ($19,2 млрд). Друга фаза була створена через п'ять років із статутним капіталом у 204,1 мільярда юанів (28,2 мільярда доларів).

Останнім інструментом інвестування є третя фаза Китайського інвестиційного фонду індустрії інтегральних схем. "Великий фонд" був офіційно створений у Пекіні в п’ятницю.

У своїй дорожній карті Made in China 2025 Пекін поставив перед Китаєм мету стати світовим лідером у багатьох галузях, включаючи штучний інтелект (AI), бездротовий зв’язок 5G і квантові обчислення.

Завдяки інвестиціям шести найбільших державних банків Китаю, включаючи ICBC і China Construction Bank, фонд підкреслює прагнення китайського лідера Сі Цзіньпіна зміцнити позиції Китаю як технологічної наддержави.

Фонд вартістю 47,5 млрд доларів створюється через те, що США вводять широкі обмеження на експорт американських чіпів і технологій чіпів, намагаючись придушити амбіції Пекіна.

США вважають, що Китай, крім того, що купує величезну кількість російської нафти і газу, продовжує допомагати Москві у війні в Україні, зокрема надаючи російським військам супутникові знімки, а також запчастини для винищувачів, мікрочіпи та інше обладнання подвійного призначення.

Позиція США

На початку травня Reuters писало, що адміністрація президента США Джо Байдена готується обмежити доступ Китаю до передових моделей штучного інтелекту.

У Білому домі вважають, що КНР може використовувати електронні чіпи для виробництва високоякісної зброї.

Наприкінці квітня США посилили обмеження на експорт чипів ШІ до Китаю.

У травні уряд США вніс 37 китайських компаній у свій список санкцій, посилаючись на міркування національної безпеки, причому 11 компаній були звинувачені у зв'язках зі шпигунською повітряною кулею, яка торік пролітала над Сполученими Штатами.

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