Китай відправив у космос "штучний ембріон" людини: навіщо проводять експеримент

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство "Сіньхуа".

Що відомо про експеримент

Як пояснили вчені, "штучні ембріони" створені зі стовбурових клітин людини та лише імітують ранні етапи розвитку ембріона. Водночас вони не здатні розвиватися в людину.

Експеримент проводять Центром космічної інженерії та технологій Китайської академії наук у мікрогравітації, щоб дослідити, як космічне середовище впливає на ранній розвиток клітин і потенційне майбутнє довготривалого перебування людей у космосі.

За даними китайських науковців, експеримент триватиме п’ять днів. Після цього зразки заморозять на орбіті та згодом повернуть на Землю для порівняння з аналогічними дослідженнями, які паралельно проводять у наземних лабораторіях.

Учені сподіваються, що результати допоможуть краще зрозуміти ризики для людського організму під час тривалих космічних місій.