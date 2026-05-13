Китай відправив у космос "штучний ембріон" людини: навіщо проводять експеримент

15:15 13.05.2026 Ср
Це перший у світі космічний експеримент із людським "штучним ембріоном"
aimg Валерія Абабіна
Фото: Китай відправив у космос "штучний ембріон" людини (Getty Images)
Науковці встановили експериментальні зразки людського "штучного ембріона" на космічній станції після прибуття вантажного корабля "Тяньчжоу-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство "Сіньхуа".

Що відомо про експеримент

Як пояснили вчені, "штучні ембріони" створені зі стовбурових клітин людини та лише імітують ранні етапи розвитку ембріона. Водночас вони не здатні розвиватися в людину.

Експеримент проводять Центром космічної інженерії та технологій Китайської академії наук у мікрогравітації, щоб дослідити, як космічне середовище впливає на ранній розвиток клітин і потенційне майбутнє довготривалого перебування людей у космосі.

За даними китайських науковців, експеримент триватиме п’ять днів. Після цього зразки заморозять на орбіті та згодом повернуть на Землю для порівняння з аналогічними дослідженнями, які паралельно проводять у наземних лабораторіях.

Учені сподіваються, що результати допоможуть краще зрозуміти ризики для людського організму під час тривалих космічних місій.

Наукові амбіції Китаю

Китай останніми роками активно розширює наукові та технологічні дослідження у різних сферах - від космосу до океанографії. Раніше Reuters повідомляло, що КНР масштабувала програми дослідження океанів у Тихому та Індійському океанах, які, за оцінками експертів, можуть мати не лише цивільне, а й стратегічне значення.

Прильоти в Луцьку, блекаут в Коломиї, загиблі в Рівному: що відомо про наслідки атаки РФ
