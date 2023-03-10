Китай випереджає Росію у розробці гіперзвукової зброї, - Пентагон

"Китай також розробляє міжконтинентальну балістичну ракету з гіперзвуковою боєголовкою, що планує, яка випробовується з 2014 року", - йдеться у заяві.

Зазначається, що у липні 2021 року зброя показала, що вона може здійснити навколосвітню подорож.

"Хоча і Китай, і Росія провели численні успішні випробування гіперзвукової зброї і, ймовірно, розгорнули оперативні системи, Китай лідирує в Росії як за допоміжною інфраструктурою, так і за кількістю систем", - додав Фрейстлер.

Китай різко просунувся у розробці звичайних та ядерних гіперзвукових ракетних технологій та засобів за рахунок інтенсивних, цілеспрямованих інвестицій, розробок, випробувань та розгортання. За його словами, Академія аеродинаміки Китаю стверджує, що експлуатує як мінімум три гіперзвукові аеродинамічні труби, здатні працювати на швидкостях 8, 10 і 12 махів.

Нині Росія має три бойові системи, зокрема знаряддя морського базування зі швидкістю 8 махів. Саме подібною зброєю РФ завдавала ударів по Україні.