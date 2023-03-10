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Китай опережает Россию в разработке гиперзвукового оружия, - Пентагон

Фото: Китай опережает Россию в разработке гиперзвукового оружия (chinamil com cn)
Автор: Дмитрий Браславский

Китай опережает Россию в разработке гиперзвукового оружия и, возможно, уже развернул оружие, способное поражать базы США в Тихом океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного научного сотрудника аналитического отдела Разведывательного управления Министерства обороны США Пола Фрейстрела, которое приводит Bloomberg.

"Китай также разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету с планируемой гиперзвуковой боеголовкой, которая испытывается с 2014 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в июле 2021 года оружие показало, что оно может совершить кругосветное путешествие.

"Хотя и Китай, и Россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвукового оружия и, вероятно, развернули оперативные системы, Китай лидирует в России как по вспомогательной инфраструктуре, так и по количеству систем", - добавил Фрейстлер.

Китай резко продвинулся в разработке обычных и ядерных гиперзвуковых ракетных технологий и средств за счет интенсивных, целенаправленных инвестиций, разработок, испытаний и развертывания. По его словам, Академия аэродинамики Китая утверждает, что эксплуатирует как минимум три гиперзвуковых аэродинамических труб, способных работать на скоростях 8, 10 и 12 махов.

В настоящее время Россия имеет три боевых системы, в том числе орудие морского базирования со скоростью 8 махов. Именно подобным оружием РФ наносила удары по Украине.

Напомним, что российский флот передумал запускать свою гиперзвуковую ракету нового поколения "Циркон" во время совместных учений с Южной Африкой и Китаем.

Оружейные компании США и Великобритании разрабатывают защиту от гиперзвуковых ракет, активно тестирующихся в Китае и России.

Президент США Джо Байден принял решение применить Закон об оборонном производстве с целью расширения базы для разработки, испытаний и изготовления новых систем гиперзвукового оружия и других авиатехнологий.

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