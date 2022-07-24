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США и Британия разрабатывают защиту от российских и китайских гиперзвуковых ракет, - СМИ

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Лондон, Воскресенье 24 июля 2022 19:14
США и Британия разрабатывают защиту от российских и китайских гиперзвуковых ракет, - СМИ Фото: защиту от гиперзвуковых ракет разрабатывают в США и Британии (кадр видео youtube com Armed Forces Zone)
Автор: Наталья Юрченко

Оружейные компании США и Великобритании разрабатывают защиту от гиперзвуковых ракет, которые активно тестируют в Китае и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

Глава британской оборонной компании Cohort Энди Томис подтвердил в комментарии СМИ, что его бизнес работает над проектом по поражению оружия, которое может двигаться в пять раз быстрее скорости звука. Вероятно, речь идет о гиперзвуковых ракетах.

"Возможность разработать убедительные меры противодействия им - действительно важный шаг вперед. Это настоящий вызов", - сказал он.

Также о разработке такого оборонного вооружения заявил Уэс Кремер - президент американского производителя оружия Raytheon Missiles & Defense. Он подчеркнул, что его компания изучает данный тип сверхбыстрых ракет, однако пока проект находится на "в зачаточном состоянии".

Стоит отметить, что гиперзвуковые ракеты многие военные эксперты считают оружием будущего. Они развивают скорость, которая в несколько раз больше скорости звука.

Гиперзвуковое оружие обычно делится на две категории: силовой вариант, в котором используется особенно быстрый тип реактивного двигателя, или снаряд, запускаемый высоко в небе, который отскакивает от атмосферы, чтобы достичь своей цели.

Напомним, что недавно в США успешно испытали гиперзвуковую ракету компании Lockheed Martin Corp.

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