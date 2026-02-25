Китай відреагував на звинувачення Росії про ядерну зброю, яку нібито "передадуть Україні"

Заяви РФ про ядерну зброю

Нагадаємо, вранці 24 лютого російська Служба зовнішньої розвідки зробила заяву, що Велика Британія та Франція нібито намагаються передати Києву ядерну зброю, або "брудні" ядерні бомби. Традиційно для РФ жодних доказів наведено не було.

Після цього заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв вибухнув істеричними погрозами. Він заявив, що Росія нібито може застосувати ядерну зброю проти Великої Британії, Франції та України "за необхідності".

Вже вдень 24 лютого російський диктатор Володимир Путін під час засідання так званої колегії ФСБ РФ заявив, що нібито "можливе застосування ядерного компоненту" Україною проти Росії.

У Британії заявили, що Путін навмисне бреше про нібито наміри Британії надати Україні ядерну зброю. Брехнею він намагається відволікти увагу від злочинів Росії.