Китай отреагировал на обвинения России о ядерном оружии, которое якобы "передадут Украине"

Заявления РФ о ядерном оружии

Напомним, утром 24 февраля российская Служба внешней разведки сделала заявление, что Великобритания и Франция якобы пытаются передать Киеву ядерное оружие, или "грязные" ядерные бомбы. Традиционно для РФ никаких доказательств приведено не было.

После этого заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев разразился истерическими угрозами. Он заявил, что Россия якобы может применить ядерное оружие против Великобритании, Франции и Украины "при необходимости".

Уже днем 24 февраля российский диктатор Владимир Путин во время заседания так называемой коллегии ФСБ РФ заявил, что якобы "возможно применение ядерного компонента" Украиной против России.

В Британии заявили, что Путин умышленно врет о якобы намерениях Британии предоставить Украине ядерное оружие. Ложью он пытается отвлечь внимание от преступлений России.