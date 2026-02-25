Китай отреагировал на обвинения России о ядерном оружии, которое якобы "передадут Украине"

В Китае не располагают информацией о "передаче" Украине ядерного оружия от Франции и Британии, о чем заявили в России. В то же время Пекин принципиально всегда настаивал на том, что ядерное оружие не может быть использовано.
Об этом заявила спикер МИД Китая Мао Нин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.
Комментируя заявление России о том, что Франция и Великобритания рассматривают возможность передачи ядерного оружия или связанного с ним потенциала Украине, Мао Нин заявила, что "не располагает соответствующей информацией".
"Китай принципиально всегда настаивал на том, что ядерное оружие не может быть использовано, и ядерная война не должна вестись. Международные обязательства по нераспространению ядерного оружия должны быть добросовестно соблюдены", - сказала спикер МИД.
Напомним, утром 24 февраля российская Служба внешней разведки сделала заявление, что Великобритания и Франция якобы пытаются передать Киеву ядерное оружие, или "грязные" ядерные бомбы. Традиционно для РФ никаких доказательств приведено не было.
После этого заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев разразился истерическими угрозами. Он заявил, что Россия якобы может применить ядерное оружие против Великобритании, Франции и Украины "при необходимости".
Уже днем 24 февраля российский диктатор Владимир Путин во время заседания так называемой коллегии ФСБ РФ заявил, что якобы "возможно применение ядерного компонента" Украиной против России.
В Британии заявили, что Путин умышленно врет о якобы намерениях Британии предоставить Украине ядерное оружие. Ложью он пытается отвлечь внимание от преступлений России.