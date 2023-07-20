Китай відреагував на пошкодження свого консульства в Одесі через удар росіян

"Поряд з генеральним консульством Китаю в Одесі стався вибух. Вибуховою хвилею вибило частину стіни та шибки. Співробітники консульства вже давно залишили приміщення, і ніхто не постраждав", - розповів спікер.

За його словами, Китай уважно стежить за розвитком подій та підтримує зв'язок з Росією та Україною.

"Ми вживемо всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки китайських установ та громадян в Україні", - додав він.

Атака на Одесу

Нагадаємо, сьогодні, 20 липня, російські окупанти били по Одесі за допомогою ракет і дронів. У місті постраждали вісім людей, ще одна - загинула.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю консульства Китаю.

Більш детально про удар росіян можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.