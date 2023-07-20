Китай отреагировал на повреждение своего консульства в Одессе из-за удара россиян

"Рядом с генеральным консульством Китая в Одессе произошел взрыв. Взрывной волной выбило часть стены и оконные стекла. Сотрудники консульства уже давно покинули помещение, и никто не пострадал", - рассказал спикер.

По его словам, Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с Россией и Украиной.

"Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине", - добавил он.

Атака на Одессу

Напомним, сегодня, 20 июля, российские оккупанты били по Одессе при помощи ракет и дронов. В городе пострадали восемь человек, еще один - погиб.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате атаки повреждено здание консульства Китая.

Более детально об ударе россиян можете узнать в материале РБК-Украина.