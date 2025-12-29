Китай відреагував на критику Зеленського щодо енергоспівпраці з РФ

Перед візитом до США Зеленський заявив, що не бачить готовності Китаю приєднатися до мирного процесу. Він також звернув увагу на те, що Пекін збільшив імпорт енергоносіїв з Росії, тоді як Москва спрямовує отримані кошти на ведення війни.

Представник МЗС КНР, коментуючи ці заяви, зазначив, що з початку повномасштабної війни Пекін підтримує тісний контакт з усіма сторонами, зокрема з Україною та Росією, і послідовно виступає за припинення вогню та початок мирних переговорів.

За його словами, ці зусилля є очевидними для міжнародної спільноти, а "Китай і надалі підтримуватиме всі ініціативи, спрямовані на досягнення миру".

Водночас Лінь Цзянь не навів конкретних прикладів результативної участі Китаю у мирних процесах щодо України, однак запевнив, що Пекін продовжить відігравати "конструктивну роль".

"Китай підтримує будь-які зусилля, що сприяють миру, і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому напрямку", - заявив дипламат.