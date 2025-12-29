Китай отреагировал на критику Зеленского относительно энергосотрудничества с РФ

Перед визитом в США Зеленский заявил, что не видит готовности Китая присоединиться к мирному процессу. Он также обратил внимание на то, что Пекин увеличил импорт энергоносителей из России, тогда как Москва направляет полученные средства на ведение войны.

Представитель МИД КНР, комментируя эти заявления, отметил, что с начала полномасштабной войны Пекин поддерживает тесный контакт со всеми сторонами, в частности с Украиной и Россией, и последовательно выступает за прекращение огня и начало мирных переговоров.

По его словам, эти усилия очевидны для международного сообщества, а "Китай и в дальнейшем будет поддерживать все инициативы, направленные на достижение мира".

В то же время Линь Цзянь не привел конкретных примеров результативного участия Китая в мирных процессах по Украине, однако заверил, что Пекин продолжит играть "конструктивную роль".

"Китай поддерживает любые усилия, способствующие миру, и будет продолжать играть конструктивную роль в этом направлении", - заявил дипламат.