Китай відреагував на бої у Курській області, нагадав про "три принципи"

Китай звернув увагу на ситуацію, яка склалась у Курській області Російської Федерація. Позиція Пекіну в питанні повномасштабної війни залишається послідовною і чіткою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на неназваного речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю, якого цитує відомство.
"Китайська сторона закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: зона бойових дій не повинна розширюватися, не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною", - заявив в МЗС.
Речник відомства також додав, що Пекін й надалі підтримуватиме контакт з міжнародною спільнотою та відіграватиме конструктивну роль у просування політичного врегулювання "української кризи".
6 серпня Росія заявили про прорив кордону з боку Сил оборони України в Курській області. Тоді ж пропагандисти почали жалітись на просування українських воїнів углиб території.
Через це в трьох регіонах країни-терориста було введено режим контртерористичної операції, а саме: у Брянській, Курській й Бєлгородській областях.
11 серпня, офіційні особи Росії заявили про нічний прорив у Бєловському районі Курської області.
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжують просуватись на ворожій території попри те, що Росія стверджує про нібито "стабілізацію ситуації".
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