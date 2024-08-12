RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай отреагировал на бои в Курской области, напомнил о "трех принципах"

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай обратил внимание на ситуацию, сложившуюся в Курской области Российской Федерации. Позиция Пекина в вопросе полномасштабной войны остается последовательной и четкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неназванного представителя Министерства иностранных дел (МИД) Китая, которого цитирует ведомство.

"Китайская сторона призывает все стороны придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно: зона боевых действий не должна расширяться, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и не допускать провокаций, которые ведут к усилению огня любой стороной", - заявил в МИД. 

Представитель ведомства также добавил, что Пекин и в дальнейшем будет поддерживать контакт с международным сообществом и играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования "украинского кризиса".  

Бои в Курской области

6 августа Россия заявили о прорыве границы со стороны Сил обороны Украины в Курской области. Тогда же пропагандисты начали жаловаться на продвижение украинских воинов вглубь территории.

Из-за этого в трех регионах страны-террориста был введен режим контртеррористической операции, а именно: в Брянской, Курской и Белгородской областях. 

11 августа, официальные лица России заявили о ночном прорыве в Беловском районе Курской области

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), ВСУ продолжают продвигаться на вражеской территории, несмотря на то, что Россия утверждает о якобы "стабилизации ситуации".  

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайКурская областьРоссийская ФедерацияВойна в Украине