Китай відправив у космос "штучний ембріон" людини: навіщо проводять експеримент

Науковці встановили експериментальні зразки людського "штучного ембріона" на космічній станції після прибуття вантажного корабля "Тяньчжоу-10".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство "Сіньхуа".
Як пояснили вчені, "штучні ембріони" створені зі стовбурових клітин людини та лише імітують ранні етапи розвитку ембріона. Водночас вони не здатні розвиватися в людину.
Експеримент проводять Центром космічної інженерії та технологій Китайської академії наук у мікрогравітації, щоб дослідити, як космічне середовище впливає на ранній розвиток клітин і потенційне майбутнє довготривалого перебування людей у космосі.
За даними китайських науковців, експеримент триватиме п’ять днів. Після цього зразки заморозять на орбіті та згодом повернуть на Землю для порівняння з аналогічними дослідженнями, які паралельно проводять у наземних лабораторіях.
Учені сподіваються, що результати допоможуть краще зрозуміти ризики для людського організму під час тривалих космічних місій.
Китай останніми роками активно розширює наукові та технологічні дослідження у різних сферах - від космосу до океанографії. Раніше Reuters повідомляло, що КНР масштабувала програми дослідження океанів у Тихому та Індійському океанах, які, за оцінками експертів, можуть мати не лише цивільне, а й стратегічне значення.