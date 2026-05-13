Китай відправив у космос "штучний ембріон" людини: навіщо проводять експеримент

Що відомо про експеримент

Як пояснили вчені, "штучні ембріони" створені зі стовбурових клітин людини та лише імітують ранні етапи розвитку ембріона. Водночас вони не здатні розвиватися в людину.

Експеримент проводять Центром космічної інженерії та технологій Китайської академії наук у мікрогравітації, щоб дослідити, як космічне середовище впливає на ранній розвиток клітин і потенційне майбутнє довготривалого перебування людей у космосі.

За даними китайських науковців, експеримент триватиме п’ять днів. Після цього зразки заморозять на орбіті та згодом повернуть на Землю для порівняння з аналогічними дослідженнями, які паралельно проводять у наземних лабораторіях.

Учені сподіваються, що результати допоможуть краще зрозуміти ризики для людського організму під час тривалих космічних місій.