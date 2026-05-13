Китай отправил в космос "искусственный эмбрион" человека: зачем проводят эксперимент

15:15 13.05.2026 Ср
2 мин
В Китае заявили о первом в мире космическом эксперименте с человеческим "искусственным эмбрионом", который должен помочь изучить выживание людей в космосе.
aimg Валерия Абабина
Фото: Китай отправил в космос "искусственный эмбрион" человека (Getty Images)

Учёные установили экспериментальные образцы человеческого "искусственного эмбриона" на космической станции после прибытия грузового корабля "Тяньчжоу-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство "Синьхуа".

Что известно об эксперименте

Как объяснили ученые, "искусственные эмбрионы" созданы из стволовых клеток человека и лишь имитируют ранние этапы развития эмбриона. В то же время они не способны развиваться в человека.

Эксперимент проводят, Центром космической инженерии и технологий Китайской академии наук в микрогравитации, чтобы исследовать, как космическая среда влияет на раннее развитие клеток и потенциальное будущее долговременного пребывания людей в космосе.

По данным китайских ученых, эксперимент продлится пять дней. После этого образцы заморозят на орбите и впоследствии вернут на Землю для сравнения с аналогичными исследованиями, которые параллельно проводят в наземных лабораториях.

Ученые надеются, что результаты помогут лучше понять риски для человеческого организма во время длительных космических миссий.

Научные амбиции Китая

Китай в последние годы активно расширяет научные и технологические исследования в различных сферах - от космоса до океанографии. Ранее Reuters сообщало, что КНР масштабировала программы исследования океанов в Тихом и Индийском океанах, которые, по оценкам экспертов, могут иметь не только гражданское, но и стратегическое значение.

