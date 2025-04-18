Китай відповів на заяву Зеленського про постачання зброї Росії

Китай розкритикував президента України Володимира Зеленського, який заявив, що Пекін постачає зброю Росії. У Китаї назвали слова Зеленського "безпідставними".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня, якого цитує Sky News.
Речник МЗС Китаю стверджує, що Пекін ніколи не надавав летальної зброї будь-якій стороні в "українській кризі" (так у Китаї називають війну, яку РФ розв'язала проти України).
Лінь Цзянь назвав заяву президента України щодо Китаю "безпідставною".
У четвер, 17 квітня, на брифінгу президент України Володимир Зеленський заявив, що з'явилася інформація, яка підтверджує, що Китай постачає озброєння Росії.
"На сьогодні ми маємо інформацію від СБУ та розвідки про порох, артилерію", - сказав Зеленський.
Він також додав, що є дані про те, що представники Китаю займаються виробництвом зброї на території Росії.
Варто зазначити, що Китай заявляє про свою нібито нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Проте Пекін продовжує активну економічну співпрацю з Москвою.
Відомо, що китайські компанії під час повномасштабної війни продовжували постачання товарів подвійного значення до Росії. Вони, зокрема, можуть використовуватися і для виробництва зброї.
Президент Володимир Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін за час повномасштабної війни говорили телефоном лише один раз. Це сталося майже два роки тому - у квітні 2023 року.
Нагадаємо, що нещодавно у полон українських воїнів потрапили двоє окупантів, які виявилися громадянами Китаю.
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