Китай ответил на заявление Зеленского о поставках оружия России

Спикер МИД Китая утверждает, что Пекин никогда не предоставлял летального оружия какой-либо стороне в "украинском кризисе" (так в Китае называют войну, которую РФ развязала против Украины).

Линь Цзянь назвал заявление президента Украины в отношении Китая "безосновательным".

Зеленский обвинил Китай в поставках оружия РФ

В четверг, 17 апреля, на брифинге президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появилась информация, подтверждающая, что Китай поставляет вооружение России.

"На сегодня мы имеем информацию от СБУ и разведки о порохе, артиллерии", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что есть данные о том, что представители Китая занимаются производством оружия на территории России.