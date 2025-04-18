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Китай ответил на заявление Зеленского о поставках оружия России

Фото: спикер МИД Китая Линь Цзянь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Пекин поставляет оружие России. В Китае назвали слова Зеленского "безосновательными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня, которого цитирует Sky News.

Спикер МИД Китая утверждает, что Пекин никогда не предоставлял летального оружия какой-либо стороне в "украинском кризисе" (так в Китае называют войну, которую РФ развязала против Украины).

Линь Цзянь назвал заявление президента Украины в отношении Китая "безосновательным".

Зеленский обвинил Китай в поставках оружия РФ

В четверг, 17 апреля, на брифинге президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появилась информация, подтверждающая, что Китай поставляет вооружение России.

"На сегодня мы имеем информацию от СБУ и разведки о порохе, артиллерии", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что есть данные о том, что представители Китая занимаются производством оружия на территории России.

 

Позиция Китая по войне в Украине

Стоит отметить, что Китай заявляет о своей якобы нейтральной позиции по войне РФ против Украины. Однако Пекин продолжает активное экономическое сотрудничество с Москвой.

Известно, что китайские компании во время полномасштабной войны продолжали поставки товаров двойного значения в Россию. Они, в частности, могут использоваться и для производства оружия.

Президент Владимир Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпин за время полномасштабной войны говорили по телефону только один раз. Это произошло почти два года назад - в апреле 2023 года.

Напомним, что недавно в плен украинских воинов попали двое оккупантов, которые оказались гражданами Китая.

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