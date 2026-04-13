Китай відповів на заяви про можливе постачання зброї Ірану

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на повідомлення про можливі поставки зброї Ірану та передачу технологій подвійного призначення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Китаю.
Під час брифінгу представник відомства Го Цзякунь заявив, що Пекін дотримується обачної політики у сфері військового експорту.
"Китай завжди займав обачну та відповідальну позицію щодо військового експорту, запроваджуючи суворий контроль відповідно до власних законів і правил експортного контролю та своїх міжнародних зобов'язань", - наголосив він.
У МЗС також відкинули звинувачення у підтримці Ірану, назвавши їх безпідставними.
"Ми виступаємо проти необґрунтованих наклепів або зловмисних асоціацій", - додали у відомстві.
Заява Китаю пролунала на тлі повідомлень західних медіа про можливе розширення військової співпраці між Пекіном і Тегераном.
Зокрема, 11 квітня CNN із посиланням на оцінки американської розвідки повідомило, що Китай може передати Ірану системи протиповітряної оборони, що здатне вплинути на баланс сил у регіоні після крихкого перемир’я.
На ці повідомлення відреагував і президент США Дональд Трамп. Під час спілкування з журналістами він попередив Китай про "серйозні наслідки" у разі постачання зброї Ірану.