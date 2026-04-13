Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Китай ответил на заявления о возможных поставках оружия Ирану

18:38 13.04.2026 Пн
2 мин
Пекин сделал заявление, которое лишь добавило вопросов о тайном экспорте оружия
aimg Мария Науменко
Фото: флаг Китая (Getty Images)

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на сообщения о возможных поставках оружия Ирану и передачу технологий двойного назначения.

Во время брифинга представитель ведомства Го Цзякунь заявил, что Пекин придерживается осмотрительной политики в сфере военного экспорта.

"Китай всегда занимал осмотрительную и ответственную позицию в отношении военного экспорта, вводя строгий контроль в соответствии с собственными законами и правилами экспортного контроля и своих международных обязательств", - подчеркнул он.

В МИД также отвергли обвинения в поддержке Ирана, назвав их безосновательными.

"Мы выступаем против необоснованной клеветы или злонамеренных ассоциаций", - добавили в ведомстве.

Что предшествовало

Заявление Китая прозвучало на фоне сообщений западных медиа о возможном расширении военного сотрудничества между Пекином и Тегераном.

В частности, 11 апреля CNN со ссылкой на оценки американской разведки сообщило, что Китай может передать Ирану системы противовоздушной обороны, что способно повлиять на баланс сил в регионе после хрупкого перемирия.

На эти сообщения отреагировал и президент США Дональд Трамп. Во время общения с журналистами он предупредил Китай о "серьезных последствиях" в случае поставки оружия Ирану.

