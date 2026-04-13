Китай відповів на заяви про можливе постачання зброї Ірану

18:38 13.04.2026 Пн
Пекін зробив заяву, яка лише додала запитань про таємний експорт зброї
aimg Марія Науменко
Китай відповів на заяви про можливе постачання зброї Ірану Фото: прапор Китаю (Getty Images)

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на повідомлення про можливі поставки зброї Ірану та передачу технологій подвійного призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Китаю.

Читайте також: Трамп пригрозив Китаю і не тільки митами, якщо ті передадуть зброю Ірану

Під час брифінгу представник відомства Го Цзякунь заявив, що Пекін дотримується обачної політики у сфері військового експорту.

"Китай завжди займав обачну та відповідальну позицію щодо військового експорту, запроваджуючи суворий контроль відповідно до власних законів і правил експортного контролю та своїх міжнародних зобов'язань", - наголосив він.

У МЗС також відкинули звинувачення у підтримці Ірану, назвавши їх безпідставними.

"Ми виступаємо проти необґрунтованих наклепів або зловмисних асоціацій", - додали у відомстві.

Що передувало

Заява Китаю пролунала на тлі повідомлень західних медіа про можливе розширення військової співпраці між Пекіном і Тегераном.

Зокрема, 11 квітня CNN із посиланням на оцінки американської розвідки повідомило, що Китай може передати Ірану системи протиповітряної оборони, що здатне вплинути на баланс сил у регіоні після крихкого перемир’я.

На ці повідомлення відреагував і президент США Дональд Трамп. Під час спілкування з журналістами він попередив Китай про "серйозні наслідки" у разі постачання зброї Ірану.

Досвід Чорного моря та захист від дронів. Зеленський анонсував нові безпекові угоди
Досвід Чорного моря та захист від дронів. Зеленський анонсував нові безпекові угоди
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта