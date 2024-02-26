Китай відновив патрулювання біля островів під керуванням Тайваню

Берегова охорона Китаю заявила, що під час патрулювання вживала заходів "для посилення перевірок правоохоронних органів у ключових районах, ефективної підтримки порядку операцій у відповідних морських районах та ефективного захисту життя та майна рибалок".

Ситуація між Тайванем та Китаєм

Раніше ми писали, що столиця Тайваню Тайбей обурений зміною Пекіном польотного маршруту над Тайванською протокою,

До речі, Китай розмістив чотири бойові кораблі біля Тайваню.

Також ми повідомляли, що Тайвань заявив про ще шість китайських повітряних куль , що летіли у бік острова.