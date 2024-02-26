Китай возобновил патрулирование у островов под управлением Тайваня

Береговая охрана Китая заявила, что во время патрулирования принимала меры "для усиления проверок правоохранительных органов в ключевых районах, эффективного поддержания порядка операций в соответствующих морских районах и эффективной защиты жизни и имущества рыбаков".

Ситуация между Тайванем и Китаем

Ранее мы писали, что столица Тайваня Тайбэй возмущен сменой Пекином полетного маршрута над Тайваньским проливом,

К слову, Китай разместил четыре боевых корабля возле Тайваня.

Также мы сообщали, что Тайвань заявил о еще шести китайских воздушных шарах, летевших в сторону острова