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Китай возобновил патрулирование у островов под управлением Тайваня

Иллюстративное фото: Китай возобновил патрулирование у островов под управлением Тайваня (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Китай провел патрулирование в водах близ Киньмэня 25 февраля. Острова принадлежат Тайваню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Береговая охрана Китая заявила, что во время патрулирования принимала меры "для усиления проверок правоохранительных органов в ключевых районах, эффективного поддержания порядка операций в соответствующих морских районах и эффективной защиты жизни и имущества рыбаков".

Ситуация между Тайванем и Китаем

Ранее мы писали, что столица Тайваня Тайбэй возмущен сменой Пекином полетного маршрута над Тайваньским проливом,

К слову, Китай разместил четыре боевых корабля возле Тайваня.

Также мы сообщали, что Тайвань заявил о еще шести китайских воздушных шарах, летевших в сторону острова

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