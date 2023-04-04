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Китай відновить тенісні змагання: вимушена пауза тривала три роки

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Пекін, Вівторок 04 квітня 2023 11:59
Китай відновить тенісні змагання: вимушена пауза тривала три роки Фото: Китайські вболівальники дочекалися повернення великого тенісу (facebook.com/WTAFinals)
Автор: Антон Федорців

Після викликаної пандемією COVID-19 та сексуальним скандалом перерви Міжнародна федерація тенісу (ITF) анонсувала змагання у Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ITF.

Тенісний тур повернеться до Піднебесної після тривалої паузи. Фактично три роки китайські турніри не проводили з міркувань безпеки, зокрема і епідеміологічної.

Натомість Жіноча тенісна асоціація (WTA) відмовилася від змагань у Китаї в 2021 році. На цей крок організація пішла через зникнення тенісистки Пен Шуай. Китаянка звинуватила в сексуальному насильстві одного з колишніх чиновників і згодом зникла з публічного простору. Пізніше до негласного бойкоту змагань долучилася Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP).

І WTA, і ATP поки проводити турніри під власною егідою в китайських містах чи Гонконгу не збирається. ITF же анонсувала проведення змагання, але конкретних термінів турнірів не оголосила. Президент організації запевнив, що отримав від Китаю гарантії безпеки для всіх учасників світового туру.

Раніше організатори Вімблдона вирішили зняти дискваліфікацію з гравців, які представляють Росію і Білорусь. Вони зможуть зіграти на турнірі "Великого шолома" в нейтральному статусі. Торік мейджора виплатив солідний штраф за бан для росіян і білорусів.

До слова, українка Світоліна поступилася представниці Казахстану в першому поєдинку після повернення на корт.

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