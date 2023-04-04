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Китай возобновит теннисные соревнования: вынужденная пауза длилась три года

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Пекин, Вторник 04 апреля 2023 11:59
Китай возобновит теннисные соревнования: вынужденная пауза длилась три года Фото: Китайские болельщики дождались возвращения большого тенниса (facebook.com/WTAFinals)
Автор: Антон Федорцив

После вызванного пандемией COVID-19 и сексуальным скандалом перерыва Международная федерация тенниса (ITF) анонсировала соревнования в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ITF.

Теннисный тур вернется в Поднебесную после продолжительной паузы. Фактически три года китайские турниры не проводили по соображениям безопасности, в том числе и эпидемиологической.

В свою очередь Женская теннисная ассоциация (WTA) отказалась от соревнований в Китае в 2021 году. На этот шаг организация пошла из-за исчезновения теннисистки Пэн Шуай. Китаянка обвинила в сексуальном насилии одного из бывших чиновников и впоследствии исчезнула из публичного пространства. Позже к негласному бойкоту соревнований присоединилась Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).

И WTA, и ATP пока проводить турниры под собственной эгидой в китайских городах либо Гонконге не собираются. ITF же анонсировала проведение соревнований, но конкретных сроков турниров не объявила. Президент организации заверил, что получил от Китая гарантии безопасности для всех участников мирового тура.

Ранее организаторы Уимблдона решили снять дисквалификацию с игроков, представляющих Россию и Беларусь. Они смогут сыграть на турнире "Большого шлема" в нейтральном статусе. В прошлом году мэйджор выплатил солидный штраф за бан для россиян и белорусов.

К слову, украинка Свитолина уступила представительнице Казахстана в первом поединке по возвращении на корт.

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