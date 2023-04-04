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Світоліна програла перший офіційний матч після народження доньки

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Чарльстон, Вівторок 04 квітня 2023 09:07
Світоліна програла перший офіційний матч після народження доньки Фото: Еліна Світоліна провела на корті майже 3 години (facebook.com/CreditOneCharlestonOpen)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна зазнали поразок на старті турніру Charleston Open у Південній Кароліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Charleston Open-2023, 1-й раунд

Світоліна – Путінцева – 1:2 (7:6, 2:6, 4:6)

Калінская – Калініна – 2:0 (7:6, 6:4)

Екс-перша ракетка України з'явилася на корті вперше за рік. Із представницею Казахстану Путінцевою важка гра пішла з перших геймів. Упродовж першої партії Світоліна двічі оформляла брейки, та опонентка відразу ж відповідала зворотними. Справа дійшла до тай-брейку, де сильнішою була українка.

Путінцева взяла реванш у другому сеті. Світоліна зуміла виграти лише два гейми, двічі програла на власній подачі та за якихось 35-40 хвилин опинилася на межі поразки в партії. Українська тенісистка билася до останнього, відіграла 4 сет-пойнти, але таки поступилася.

У вирішальному сеті розпочалися гойдалки. У лідерах побувала і Світоліна, і Путінцева. Двічі обмінявшись брейками, суперниці перейшли в ендшпіль матчу (4:4). Та тут казахська тенісистка захопила ініціативу, виграла подачу українки, а потім і власну, та завершила поєдинок.

Потужно проти росіянки Калінскої розпочала чинна національна перша ракетка Калініна. З двома брейками українська тенісистка, здавалося, впевнено повела (3:0). Утім, опонентка не знітилася – спершу зрівняла рахунок (4:4), а потім і перевела матч у тай-брейк. Там росіянка взяла гору.

Ще простіше Калінскій було в другій партії. Вона швидко окреслила претензії на підсумкову перемогу. Росіянка оформила два брейки проти одного в Калініної, тож далі було достатньо впевнено дограти на власних подачах. Це Калінскій вдалося, тож матч обмежився двома партіями.

До слова, раніше Вімблдон скасував дискваліфікацію тенісистів із РФ і Білорусі.

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